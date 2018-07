Des touristes australiens à la casbah d'Alger

C'est le pari réussi par une agence de voyages basée à Batna, Timgad Voyages qui a organisé le séjour d'une vingtaine de touristes australiens venus visiter la casbah d'Alger. L'ambition de ce voyagiste qui, comme bon nombre d'autres agences, investit beaucoup dans les séjours en Tunisie, où il achemine jusqu'à une vingtaine de bus par voyage vers différentes destinations, serait d'élargir son horizon en offrant une gamme de séjours autrement plus culturelle. A ce titre, le festival de Timgad qui constitue une opportunité de premier plan devrait contribuer à conforter cette stratégie dont on espère qu'elle sera suivie par un certain nombre d'autres agences.