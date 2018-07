Plusieurs accords de partenariat conclus pour le jardin d'Essai d'El Hamma

Plusieurs accords de partenariat avec des jardins étrangers et des instituts et universités d'Algérie ont été conclus suite à la tenue de la Conférence internationale sur le jardin d'Essai d'El Hamma, visant à renforcer cet espace naturel et scientifique en tant que site environnemental et patrimoine mondial, a indiqué mardi dernier le directeur du jardin d'Essai, Abdelkrim Boulahia. Entre autres recommandations issues de cette conférence, organisée en avril dernier sur le jardin d'Essai d'El Hamma, figure «la conclusion de plusieurs accords de partenariat»» avec des jardins étrangers, à savoir ceux d'Italie, d'Espagne et d'Angleterre, outre des instituts et universités d'Algérie, ce qui permettra dans un proche avenir de «renforcer le dossier de classement de ce jardin d'Essai en tant que site environnemental et patrimoine mondial». Les clauses de la convention algéro-espagnole, signée par la partie algérienne en attendant sa signature par le partenaire espagnol dans les tout prochains jours, stipulent l'échange de différentes expériences en matière de protection des animaux menacés de disparition.