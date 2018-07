Sahel: l'ONU lance un plan d'appui majeur pour la région

Un plan d'appui majeur des Nations unies visant à intensifier les efforts pour la paix durable et la croissance inclusive dans la région du Sahel en Afrique a été lancé samedi à Nouakchott. Le plan d'appui onusien intitulé «Sahel, terre d'opportunités» cible 10 pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun. Le plan d'action a été présenté par la vice-secrétaire générale des Nations unies Mme Amina J. Mohammed, durant une réunion de haut niveau sur le Sahel, organisée dans la capitale mauritanienne. L'objectif global du Plan de soutien de l'ONU au Sahel consiste à intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans la région. Le plan met en lumière les potentiels énormes du Sahel et ses atouts en termes de ressources naturelles, tourisme et culture. Il vise à mobiliser des ressources publiques et à générer des investissements privés dans les 10 pays...