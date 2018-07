Un diplomate français stigmatise les "musulmans de France et d'Allemagne"

Selon une note destinée à la direction de l'Union européenne (UE) du ministère français des Affaires étrangères, ainsi qu'à la présidence de la République, un ambassadeur en Hongrie prétend que les accusations d'antisémitisme visant le gouvernement magyar ne sont que pure invention. Les juifs de Hongrie seraient, selon le diplomate qui dit avoir une «fréquentation assidue de cette communauté» en parfaite sécurité dans ce pays. «En continuant d'accuser les pays d'Europe centrale, notamment la Hongrie, d'antisémitisme, une partie de la presse, française, notamment ne détournerait-elle pas l'attention du véritable antisémitisme moderne, qui est le fait des musulmans de France et d'Allemagne et non des Hongrois?», s'interroge Éric Fournier qui a notamment été en poste à Islamabad, Téhéran, New-Delhi et Moscou. «Curieusement, ironise Mediapart source de l'information, le diplomate ne précise pas si c'est, là aussi, sa 'fréquentation assidue'' de ces derniers qui l'autorise à formuler une telle affirmation.».