Asgardia, le premier Etat spatial est né

Le premier État spatial, baptisé Asgardia, a été créé par un milliardaire russe et a été même inauguré, il y a quelques jours lors d'une cérémonie au palais de la Hofburg à Vienne, en Autriche, selon le magazine américain Newsweek. D'après le milliardaire Igor Ashurbeyli, Asgardia a tout le nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'Etat: constitution, drapeau, hymne, représentants élus et crypto-monnaie. Bien que ce nouvel État ne possède aucun territoire terrestre, il compte déjà environ 200.000 citoyens qui avaient adressé leur demande de citoyenneté via Internet. L'État a également des projets ambitieux concernant le lancement d'habitats placés sur l'orbite terrestre basse ainsi que la construction de villes sur la Lune. Le fondateur d'Asgardia affirme que son projet vise à rendre cet Etat autonome: «Asgardia construira une infrastructure indépendante des systèmes terrestres. Les Asgardians auront des appareils portables avec des passeports intégrés, des cartes de crédit et des smartphones.»