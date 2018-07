Bouira secoue ses jeunes entrepreneurs

La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (Fnje) a appelé depuis Bouira à «l'implication efficace» des jeunes entrepreneurs et les promoteurs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) et ceux de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) dans la réalisation des projets de développement afin qu'ils puissent promouvoir leur savoir-faire et payer aussi leurs dettes accumulées. Un appel a été lancé lors d'une rencontre régionale, organisée par la Fnje à la Maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, ayant réuni des centaines de jeunes entrepreneurs venus des wilayas du centre, de l'est et du sud du pays à l'image de Skikda, Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tindouf, Boumerdès, M'sila, Alger et Bordj Bou Arréridj. «Les jeunes entrepreneurs et les promoteurs de l'Ansej font face à des problèmes complexes liés au chômage né du manque criard, en matière de projets et d'activité. Beaucoup de ces entrepreneurs sont en chômage.