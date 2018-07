Le Cnes s'en remet à Hadjar

Le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) a appelé le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar à intervenir en urgence, afin d'améliorer les conditions de travail dans lesquelles ces derniers peinent à évoluer. Les enseignants qui y sont affiliés sont ainsi montés au créneau, pour dénoncer en premier lieu, la décision de l'administration de leur imposer un formulaire d'évaluation. Ce qu'ils jugent être une contrainte qui engendrera par la suite des répercussions négatives sur le plan tant moral que matériel pour l'enseignant. Le Cnes a estimé que la loi liée au statut particulier comprend suffisamment de textes et d'outils chargés d'évaluer la performance scientifique et pédagogique du chercheur universitaire. Il a par ailleurs exprimé leur autre préoccupation quant à l'accès des enseignants du supérieur aux logements. Sur ce volet, ledit conseil déplore la «lenteur et la nonchalance» qui caractérisent les opérations d'accomplissement des programmes de logements de fonction. Il accuse par ailleurs la tutelle d'ignorer les préoccupations exprimées par les enseignants universitaires et appelle le responsable du secteur à prendre en charge les revendications du Cnes, et ce, le plus vite possible.