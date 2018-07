Les abeilles en voie de disparition

Des scientifiques américains ont obtenu une nouvelle preuve de l'effet dévastateur du réchauffement climatique sur les abeilles. Selon un article publié par Functional Ecology et repris par Algériemondeinfo, il se peut que dans quelques années à peine, elles disparaissent de la surface de la Terre.

La surchauffe des ruches suite au réchauffement climatique entraînera une disparition massive d'abeilles sur tous les continents au cours de ces prochaines années, affirment, en effet, des écologistes dans cette publication. «Si les températures sur Terre montent aussi fortement, les abeilles se retrouveront à la limite de leurs forces physiologiques et au seuil de l'extinction, notamment dans les régions les plus chaudes de leur aire de répartition», indique-t-on.