Mention "très bien" pour Hadja Aïcha

A 82 ans, Belabbès Asmane Aïcha, originaire de Ténès (Chlef) et qui a passé toute sa vie à travailler la terre, a obtenu, avec mention «très bien» malgré son illettrisme, un diplôme de la formation professionnelle, prouvant aux plus jeunes qu'à force de volonté on peut braver toutes les difficultés et devenir un modèle de réussite. Hadja Aïcha travaille et cultive la terre dans sa ferme qu'elle appelle «Ali Djaber», un legs «cher à son coeur «reçu de son défunt mari moudjahid, décédé il y a 22 ans. En plus d'un lien indélébile avec la terre, Hadja Aïcha a toujours été animée d'une énergie pour aller de l'avant sur le chemin de la vie. Cette belle qualité l'a incitée à s'interroger sur la possibilité de rejoindre le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (Cfpa) de Ténés, pour parfaire ses connaissances. Elle a choisi l'une des spécialités agricoles proposées par ce centre et a bénéficié d'une «dispense» de la part des responsables du centre, afin de passer tous ses examens «oralement». Ses résultats ont été plus qu'honorables, puisqu'elle s'est distinguée avec une note de prés de 16/20 et une mention «très bien».