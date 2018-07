Tassili Airlines s'envole vers d'autres cieux

Une nouvelle desserte de la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) reliant Oran à Strasbourg (France) sera lancée jeudi 5 juillet, a-t-on appris, hier, auprès du chargé de communication de la compagnie. Il s'agit d'une desserte estivale qui va se poursuivre jusqu'à début septembre, a-t-il précisé. Cette liaison directe vers Oran, répond aux sollicitations de la communauté nationale établie dans la région nord- est de la France. Le vol inaugural de cette desserte estivale prendra son départ d'Alger à destination de Strasbourg le 5 juillet à 8 heures et arrivera et sera de retour à Oran à 14h00. «Une tarification spéciale de lancement est proposée pour l'aller-retour à partir de 33.300 DA. Tassili Airlines, filiale du Groupe Sonatrach, est une compagnie aérienne nationale spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures et également du transport grand public domestique et international depuis mars 2013.