CNR de Constantine: une initiative à méditer

Les nouvelles prestations proposées par la Caisse nationale de retraite (CNR) de Constantine ont été bien accueillies par de nombreux retraités. Il s'agit entre autres du portail électronique de la CNR qui permet aux retraités d'actualiser leurs dossiers, de demander une aide sociale et de formuler des doléances. Le service SMS proposé par la caisse est également très apprécié permettant aux clients de suivre les dernières actualités des retraités sans avoir à se déplacer. Il est aussi question du lancement d'une ligne verte (1130) qui propose aux retraités un service d'écoute et d'orientation répondant à toutes leurs préoccupations et questionnements. Le lancement de nouvelles prestations optant pour les nouvelles technologies de communication est une très bonne initiative qui doit être méditée.