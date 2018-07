Ces maires qui mettent mal à l'aise le RND

Le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El-Adjiba (Bouira), Karim Kheddis, du Rassemblement national démocratique (RND), a été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 100.000 DA pour «mauvaise gestion et passation de marchés douteux». Le procès a eu lieu, avant-hier au tribunal de Aïn Bessem. Juste avant, il y a eu le scandale du P/APC de Ras El Ma dont des vidéos compromettantes ont fait le tour de la Toile. Mauvaise gestion ou comportement douteux, il semble bien que ces derniers jours, les élus du parti de Ahmed Ouyahia mettent mal à l'aise leur formation politique qui n'arrive pas à s'éloigner des «scandales». Pour tenter, d'ailleurs, de s'éloigner de ces comportements qui n'impliquent que leurs «auteurs» et de préserver l'image du parti, le RND a radié le président suspendu de l'APC de Ras El Ma (Sidi Bel Abbès), de ses rangs ne manquant pas de dénoncer, dans un communiqué, un comportement «contraire à la morale» «et nuisible à la réputation du RND, de ses militants et de ses élus». Le RND a même tenu à souligner que «les faits commis par ce maire remontent à 2014 et 2015. À l'époque, il était au FLN».