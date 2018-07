D'Oran à Aïn El Turck par bateau, la belle ballade

Les navettes maritimes entre les villes d'Oran et Aïn El Turck, assurées par des bateaux de transport de voyageurs, ont repris pour la deuxième année consécutive à l'occasion de la saison estivale. Deux bateaux seront utilisés pour le transport des estivants du port d'Oran vers la plage «Les dunes», dans la commune de Aïn El Turck. Ces deux navires offrent une capacité globale de 600 places et assureront huit navettes quotidiennes (aller et retour).

La traversée durera 30 minutes. Le tarif pratiqué est de 250 DA le billet pour les adultes et 100 DA pour les enfants.

Cette ligne maritime saisonnière, lancée l'été dernier, permettra de désengorger la circulation routière sur la corniche oranaise et de développer le tourisme balnéaire dans cette région qui connaît une forte affluence des estivants et des touristes venant de toutes les régions du pays.