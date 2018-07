La Sntf se met en mode été

La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), a annoncé lundi dernier dans un communiqué, la mise en circulation durant cette saison estivale de trains spéciaux reliant des villes de l'intérieur du pays notamment du Sud à celles du littoral. Baptisé «trains bain de mer», ce programme est entré en vigueur à partir du 1er juillet 2018 pour assurer et faciliter les déplacements des estivants des wilayas intérieures, notamment celles du Sud vers les wilayas côtières, précise la même source. Il s'agit de la desserte reliant Constantine à Annaba dont les horaires de départ sont programmés quotidiennement à 06h50 à la gare de Constantine pour une arrivée à 09h27 à la gare de Annaba, tandis que le départ de Annaba est fixé à 18h40 et l'arrivée à Constantine est prévue à 21h17. Beaucoup d'autres dessertes sont programmées. Pour en savoir plus, il suffit de consulter le site Internet de la Sntf.