La zaouïa fait le bonheur des riverains

Depuis l'inauguration de la zaouïa Belkaïda El Hibria le 15 mai dernier, le quartier de Tixeraïne a bien changé. Sa présence est appréciée de plus en plus. Ses chants coraniques mystiques résonnent dans l'atmosphère et manifestent des aspects spirituels transcendants. Après le passage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, les routes sont beaucoup plus propres. Les habitants ont visiblement développé une culture environnementale.

Quant à son architecture andalouse magnifique, elle pourrait même devenir un lieu touristique et culturel. On peut constater que durant le mois de Ramadhan, et même après, c'est la zaouïa que les habitants de la commune de Birkhadem ainsi que des communes environnantes avaient choisi et choisissent encore pour la prière du vendredi. D'ailleurs, la mosquée centrale de Tixeraïne, Teïba, est en pleine «désertification».