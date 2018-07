Sauvé des décombres, 7 mètres sous terre

La direction de la Protection civile d'Alger a honoré avant-hier un groupe de ses agents qui ont réussi samedi dernier à sauver d'une mort certaine un jeune homme après avoir passé plus de cinq heures sous les décombres suite à un glissement de terrain au niveau du chantier de la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal) à Chéraga.

L'opération d'intervention et de sauvetage menée par les agents de la Protection civile constituait l'une des dizaines d'autres que les éléments de ce dispositif effectuent, d'autant que ces derniers ont fait montre de «courage, de force et de patience inégale» pour sauver la victime Kessouri Halim d'une mort certaine.

Le jeune homme a été sauvé des décombres sous une profondeur de 7 m.