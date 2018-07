Abidal aurait bénéficié d'un "foie illégal"

Transplanté en 2012 pour guérir d'un cancer, Eric Abidal aurait bénéficié de «l'achat illégal d'un foie» par le FC Barcelone. C'est ce que rapporte le site d'informations espagnol El Confidencial, qui s'est basé sur des écoutes téléphoniques interceptées par la Guardia Civil et la Police nationale dans lesquelles l'ancien président du Barça, Sandro Rosell, était mis en cause. «Ce gars [Abidal] va contre nous... Et nous lui avons acheté un foie illégal. Et nous avons dit que ça venait de son cousin! De son cousin!», dit «Juanjo», l'un des collaborateurs de Rosell au téléphone, rapporte le site, après que l'ancien joueur a critiqué la gestion de l'ex-président barcelonais. En réponse, Rosell, aujourd'hui en prison pour blanchiment d'argent, répond juste par des «hum» et des «si...». De son côté le club du FC Barcelone a «catégoriquement» démenti ces informations. Le journal Sport rapporte que des sources au sein du club blaugrana «nient qu'une irrégularité se serait déroulée dans le traitement, l'opération et la transplantation» de foie reçu par Eric Abidal, récemment nommé directeur technique du club.