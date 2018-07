Des citoyens, à Annaba, lancent une campagne d'hygiène

Les habitants de la cité Auzas, à Annaba, ont organisé, vendredi dernier, une campagne d'embellissement au profit du quartier qui, il faut l'espérer, suscitera une émulation dans tous les coins de la Coquette. Femmes, enfants et même vieillards se sont en effet donné la main pour nettoyer les endroits où s'amoncelaient les ordures, laver les trottoirs et effacer les tags qui défigurent les façades des immeubles à longueur d'année.

Les riverains ont exprimé leur satisfaction quant à une initiative «par et pour les habitants» d'une des cités les plus anciennes de la ville, tout en appelant les résidents des autres quartiers à suivre l'exemple afin de redonner à la ville de Annaba son lustre d'antan, ce qui relève de la sinécure compte tenu de l'état de dégradation avancée de la majeure partie des rues et places, y compris en plein centre, du côté du marché couvert ou des rues adjacentes au cours de la Révolution.