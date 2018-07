In Salah, escalade et nationalisme

Un jeune citoyen de In Salah a escaladé, dans un élan de nationalisme et de patriotisme, le siège de la daïra afin de remplacer le vieux drapeau usé par un neuf.

Un geste ô combien symbolique!

Il n'a pas attendu que le drapeau soit changé par les fonctionnaires, et a décidé de le faire lui-même et à ses frais tant le vieux drapeau usé lui faisait de la peine.

Un geste dans l'air du temps avec la récente célébration de la fête de l'Indépendance.

Le pays se porterait beaucoup mieux si plus de personnes étaient animées par autant de patriotisme et de bienveillance envers leur pays.

Bravo champion!