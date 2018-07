Tassili Airlines inaugure la ligne Oran-Strasbourg

La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a lancé jeudi une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg (nord-est de la France), en desserte estivale assurée jusqu'au mois de septembre prochain. Cette desserte estivale reliera les deux capitales «régionales» à raison d'un vol hebdomadaire, et ce chaque jeudi jusqu'au 6 septembre 2018. Cette heureuse initiative pourrait se pérenniser pour en faire un vol régulier. Elle s'ajouterait ainsi aux lignes Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg que TAL assure déjà. Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a décollé depuis l'aéroport «Entzheim» de Strasbourg vers l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran, avec à son bord, le P-DG de TAL, Belkacem Harchaoui et des ressortissants algériens établis en France, ravis de ce nouveau service facilitant leurs déplacements vers le pays.