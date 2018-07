2ème rocade d'Alger, chantier éternel

Les travaux s'arrêteront-ils un jour sur la 2e rocade d'Alger? La route reliant l'autoroute Est-Ouest et Boudouaou est un chantier éternel. Cette route permettant d'éviter Réghaïa en allant à Boumerdès n'a pas cessé d'être faite, refaite et encore refaite. Les embouteillages qu'elle induit font que certains jeunes, ou même très jeunes, profitent de ces embouteillages pour vendre de l'eau fraîche au beau milieu de la chaussée. Cela en faisant fi de la sécurité et du bon sens. Tel est le cas pour une bonne partie de la 2ème rocade d'Alger, où d'autres mendient. À quand la fin de ce calvaire? La route sera-t-elle finie avant la mise en place des péages? Il serait malvenu de faire payer aux usagers l'utilisation d'une route qui est dans un état lamentable.