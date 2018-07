Gastronomie: l'Algérie honorée en Croatie

Le talent culinaire algérien s'est distingué au 5ème Festival international «Taste the mediterranean», qui a eu lieu dans la ville de Hvar, sur l'île de Hvar en Croatie du 1er au 3 juin dernier. Ahmed Ramdane Cherif et Farid Rhabi, les chefs de cuisine de l'hôtel El Aurassi, ont, à cette occasion, représenté la cuisine algérienne. Le festival est organisé en partenariat avec la ville de Hvar et l'Office du tourisme de Hvar et sous le patronage du ministère de la Culture, de la Commission croate de l'Unesco, du ministère du Développement régional et des fonds européens ainsi que de l'Office de tourisme croate et de l'Institut culturel français à Zagreb. C'est un événement gastronomique unique qui met à l'honneur la diète méditerranéenne, la culture, les traditions, les produits et le mode de vie méditerranéen. Au cours du programme de cette édition qui s'est déroulée dans le magnifique Arsenal de Hvar, il y a eu de nombreuses démonstrations culinaires tenues par les chefs renommés des différents pays qui ont participé. Parmi eux les chefs algériens qui ont eu un très grand succès auprès du public et de leurs collègues, professionnels du secteur de la restauration et de l'hôtellerie.