La Suzuki Made in bladi, ce n'est pas pour aujourd'hui

Initialement prévu pour mercredi 4 juillet, le lancement commercial de la marque Suzuki par Cima Motors a été reporté. La marque nippone pour rappel est censée être assemblée à Saïda par Tahkout Manufacturing Company TMC du groupe Tahkout. L'ambition de TMC qui entend assembler les modèles Alto et Baleno de la marque japonaise, est de proposer aux clients des voitures avec un rapport prix-qualité attractif. Le patron de Hyundai Made in bladi promet une voiture populaire, avec, insiste-t-il, une montée en gamme très rapide. Tahkout entend, en effet, lancer avec la marque Suzuki un modèle de coopération fructueux. Les Algériens n'en demandent pas mieux. Ils devront néanmoins attendre quelques mois avant de pouvoir rouler en Suzuki Made in bladi.