Les habitants de l'Aadl, château d'eau de Aïn Benian, ces "oubliés" de la Seaal

Les habitants de la cité Aadl château d'eau de Aïn Benian, ne sachant plus à quel saint se vouer, ont décidé d'agir en fermant, hier, la route à la circulation. Le recours à une telle protestation fait montre certes d'incivisme, mais à bien voir la situation que vivent les habitants de la cité, cela justifie leur colère... Ces derniers soutiennent que l'eau potable ne coule plus dans leurs robinets depuis plus d'un mois et cela malgré toutes les réclamations enregistrées auprès de la Seaal. D'ailleurs, une équipe de la société s'est effectivement déplacée sur les lieux, il y a quarante-huit heures, sans que le problème ne trouve son épilogue. Et par ces temps de grandes chaleurs, il n'est pas concevable qu'un ménage puisse gérer son quotidien sans eau! En plus, les travaux de réfection, aussi compliqués soient-ils, ne peuvent justifier une coupure qui s'étale sur un mois. Raison pour laquelle, les habitants de la cité Aadl Château d'eau estiment qu'il ne s'agit pas là uniquement d'un problème de réfection, mais aussi d'une certaine nonchalance des responsables locaux de la Seaal. Se considérant comme les «oubliés» de cette société, les citoyens se demandent si eux auront le droit, d' «oublier» le paiement de leur facture qu'ils devront recevoir ces jours-ci?