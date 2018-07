L'ambassadeur de Russie rend visite à L'Expression

Rendant visite à la rédaction de L'Expression, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Beliaev, a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale et internationale avec le directeur de la publication, Ahmed Fattani.

La rencontre a ainsi permis aux deux parties de sérier plusieurs sujets politiques et économiques qui intéressent les deux pays. L'étroite coopération dans le domaine militaire, les relations économiques et commerciales et les échanges de visites officielles ont été passés en revue de même que les dossiers syrien, libyen et la lutte contre le terrorisme ont été abordés lors de cette rencontre.

L'ambassadeur de la Fédération de Russie a exprimé sa volonté d'agir dans le sens d'un approfondissement des liens et des échanges dans tous les domaines afin que les relations bilatérales parviennent à une dimension qualitative dans une conjoncture régionale et internationale marquée par des tensions et des défis multiples.