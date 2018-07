Le conclave des walis et P/APC des zones frontalières ajourné

L'importante réunion des walis et des présidents d'APC au niveau des wilayas frontalières a été annulée. Prévue samedi prochain au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, au Club des pins, consacrée à l'examen du développement local et de la gestion administrative de ces localités, en présence des ministres concernés, a été reportée à une date ultérieure. Le ministère de l'Intérieur, qui organise ce conclave, aurait informé les walis et les P/APC de cette décision motivée par une instruction des plus hautes autorités. Ce report de dernière minute pourrait être justifié par un mouvement imminent dans le corps des walis et des services de sécurité dans les prochains jours. Ce qui rend parfaitement normal la mesure qui consiste à attendre que les nouveaux walis des régions et localités concernées soient installés, avant de les convoquer à ce type de réunion consacrée à des problèmes de gestion locale dans des zones frontalières particulièrement sensibles.