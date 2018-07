Motul lubrifiant s'installe en Algérie

Présent depuis plus de 30 ans au Maroc, Motul s'installe dans notre pays considéré comme stratégique avec un marché d'huiles moteur de 25 000 tonnes par an. Motul, via ce partenariat avec Meklati Automobiles, compte sensiblement grignoter des parts de marché et s'adjuger une place dans le top 10, voire le top cinq, des marques. Le spécialiste mondial des huiles moteurs premium, Motul, s'installe donc en Algérie à la faveur de ce partenariat avec une entreprise algérienne présente dans le métier de la distribution auto-moto, pièces de rechange, produits d'entretien et maintenance véhicules. Ce joint-venture dénote une vision à long terme, les deux acteurs annonçant d'importants projets industriels alors que l'Algérie s'engage résolument dans l'industrie automobile. Le directeur général de Meklati Automobile (MMDI) et le vice-président exécutif Motul ont insisté sur l'importance du marché algérien demandeur de lubrifiants de qualité, promettant un partenariat durable.