Un Conseil d'affaires algéro-russe aura lieu en Russie

Un Conseil d'affaires algéro-russe se tiendra à Yekaterinburg (Russie) et sera organisé en marge de la foire industrielle internationale Innoprom 2018, prévue du 8 au 12 juillet en cours, selon le ministère de l'Industrie et des Mines. Ce conseil sera présidé par les deux ministres algérien et russe en charge du secteur de l'industrie. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, sera accompagné d'une délégation composée de hauts cadres de son ministère et participera, en tant qu'invité d'honneur, à la foire industrielle internationale Innoprom 2018 qui regroupera les plus grands industriels du monde. Enfin, il est précisé qu'en marge de cette manifestation économique, il aura des entretiens avec son homologue russe et d'autres officiels russes et étrangers. Il effectuera, également, des visites à des entreprises industrielles russes.