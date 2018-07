Chasse aux constructions illicites à Sidi Bel Abbès

Une opération de démolition de constructions érigées illicitement durant les années 2017 et 2018, sera lancée le mois d'août prochain, au chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Pour le chef de la daïra de Sidi Bel Abbès «les citoyens doivent comprendre que ce genre de pratiques n'est pas la bonne solution pour bénéficier d'un logement social. Ils doivent respecter les lois et éviter la triche pour prétendre légalement à un logement social».

Des milliers d'habitations illicites ont été construites ces deux dernières années afin que leurs propriétaires puissent prétendre à un logement social d'une façon illégale.

Le chef de la daïra de Sidi Bel Abbès a invité les citoyens à collaborer avec les instances concernées, pour lutter contre l'habitat précaire et les constructions illicites, ce qui permettra, a-t-il dit aux demandeurs ayant déposé des demandes de logements sociaux dans les années 1998, 1999 et 2000 de bénéficier de toits décents.