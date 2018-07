Le ministère de la Santé recrute

Lors de la réunion qu'il a tenue avec les directeurs de la santé de 15 wilayas de l'ouest et sud-ouest du pays, le ministre de la Santé a donné des directives claires et esquissé les grandes lignes des principaux chantiers qui seront ouverts dès la promulgation de la nouvelle loi sanitaire récemment adoptée par les deux chambres du Parlement. Il a insisté sur le fait que les urgences médico-chirurgicales (UMC) sont le miroir du système de santé», indiquant que le gouvernement a consenti un véritable effort financier supplémentaire pour la mise à niveau des UMC qui bénéficient de l'ouverture d'un nombre conséquent de postes budgétaires pour le recrutement de médecins généralistes, relevant que ces médecins vont bénéficier d'une formation complémentaire pour leur donner la compétence nécessaire et en faire des médecins urgentistes.