Les légumes d'Algérie appréciés en Inde

aL'Algérie va exporter des produits agricoles vers l'Inde. C'est ce qui a été déclaré en marge de la signature entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et la Confédération indienne de l'industrie (CII) d'un mémorandum d'entente pour donner un nouvel essor au partenariat économique entre les deux pays. Le représentant de la Caci, Maâmar Djellal Seraudi a cité essentiellement les secteurs de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, des TIC et de l'aéronautique où des projets de partenariat sont attendus. «D'ailleurs, nous avons discuté sur la possibilité d'exporter des produits agricoles algériens vers ce pays» a -t-il déclaré.