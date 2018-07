Plus de 22 000 touristes ont visité Alger de janvier à juin 2018

Plus de 22 000 touristes de différentes nationalités ont visité la wilaya d'Alger depuis début 2018 jusqu'à juin dernier dans le cadre de voyages touristiques, a indiqué dimanche dernier le directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour. Concernant le thème «Le tourisme et Alger comme destination pour les touristes étrangers», ce responsable a déclaré que la wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de

22 000 visiteurs jusqu'à juin 2018, ajoutant que la plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. En réalité, le nombre de touristes ayant visité Alger dépasse de loin les chiffres avancés par la direction du tourisme de la wilaya d'Alger qui détient uniquement les statistiques des touristes qui ont obtenu un visa d'entrée en Algérie par le biais d'agences de voyages, tandis que ceux ayant obtenu un visa d'entrée par le biais de consulats ne figuraient pas dans ces statistiques.