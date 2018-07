Port d'Oran: 27 voyages par mois pour la saison estivale

L'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv) a programmé, à partir du port d'Oran, 27 voyages par mois en aller-retour durant la saison estivale par le biais de ses trois lignes maritimes Oran-Alicante, Oran-Marseille et Oran-Barcelone. L'Entreprise a programmé, durant le mois de juillet, 15 voyages aller-retour pour la ligne Oran-Alicante, sept voyages pour la ligne Oran-Marseille et cinq voyages Oran-Barcelone. L'Entmv garantit également aux voyageurs le même nombre de traversées pour les trois lignes durant les mois d'août et septembre prochains et ce, à l'aide de trois car-ferries Tariq Ibn Ziad, Tassili2 et Algérie2, sachant que ces navires peuvent embarquer 1 300 voyageurs et entre 300 et 500 véhicules chacun. Concernant la nouvelle ligne Oran-Barcelone, entrée en exploitation en février dernier, le nombre de voyages a été revu à la hausse, passant d'une traversée par mois en février à deux traversées en mars, puis à trois en avril et mai, pour atteindre les cinq traversées par mois durant

la saison estivale.