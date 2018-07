D Le plus grand Park Mall d'Afrique sera réalisé à Alger

A l'origine du premier Park Mall algérien devant ouvrir ses portes à Sétif, en septembre prochain, le groupe Prombati, dont le siège social se trouve dans la capitale des Hauts- Plateaux, va réaliser le plus grand Park Mall du continent. Le gigantesque projet, qui doit être implanté à Baraki, s'étendra sur 9 ha. Selon le patron de Prombati, Rachid Khanfri, le projet devant générer plus de 2 500 postes d'emploi directs sera une réplique du Park Mall de Dubai. Il sera composé d'un hypermarché Carrefour et un autre Ikea de 10 000 m2, un espace de jeux et loisirs de 10 000 m2, un parking en mesure d'accueillir plus de 4 000 véhicules, une patinoire de 10 000 m2, un parc d'attractions ultramoderne, 20 restaurants gastronomiques, un centre d'affaires, plus de 100 magasins, six salles de cinéma et une piscine. Le complexe aura en outre un hôtel Marriott de 300 chambres. Le délai de réalisation est de 48 mois.