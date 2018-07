La Russie développe un nouvel avion "brouilleur de satellites"

La Russie développe un avion lanceur de leurres qui pourra mettre hors d'usage des satellites militaires, a rapporté l'agence Sputnik, citant une source au sein du complexe militaro-industriel russe. «Cette machine recevra un équipement de bord tout à fait original qui lui permettra de procéder au brouillage de n'importe quelles cibles: terrestres, aériennes, maritimes, et de mettre hors d'usage des satellites ennemis qui assurent la navigation et la communication radio sur terre», a indiqué le spécialiste. L'avant-projet est déjà prêt, les travaux de développement doivent commencer sous peu. Le nouvel avion devra remplacer au sein des Forces aérospatiales l'IL-22PP Porubschik, le premier appareil de brouillage russe. La cellule du nouvel avion pourrait être créée sur la base du Tu-214 ou de l'Il-76. Les Porubschik 2 sont considérés comme étant les plus efficaces dans les missions spéciales de guerre électronique. Ils sont capables de détecter le rayonnement électronique des systèmes de défense antimissile ennemis, de les brouiller ou d'altérer les signaux de leurs radars, sans empêcher le fonctionnement des systèmes électroniques russes.