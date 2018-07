Le jardin d'Essai du Hamma accueillera de nouvelles espèces

Le parc zoologique du jardin d'Essai du Hamma accueillera prochainement de nouvelles espèces animales ramenées des parcs zoologiques de Mostaganem, de Ghardaïa, d'El Tarf et de Béjaïa et ce, dans le cadre d'un échange, a indiqué le directeur du jardin, Abdelkrim Boulahia. De nouvelles espèces animales viendront prochainement enrichir la diversité du parc zoologique du jardin d'Essai du Hamma, conformément aux accords de partenariat conclus avec les parcs zoologiques précités. Toutes les mesures ont été prises pour échanger les espèces animales du parc zoologique du Hamma avec celles des parcs sus-cités. Parmi les espèces qui doivent être ramenées, on parle d'un lion, d'une lionne et d'une tigresse à poils blancs. Tous les accords sus-cités ont été finalisés et plusieurs contrats de partenariat signés avec des jardins universels en vue de classer le jardin du Hamma «jardin botanique universel».