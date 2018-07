Un hommage au travail de nos représentations consulaires

Un hommage mérité au consul de Bobigny qui veille à la prise en charge rapide et efficace des démarches de la communauté. La mission des représentations consulaires en France, depuis la disparition en 1990 de l'Amicale des Algériens en Europe, s'est, en outre, alourdie d'une tâche difficile qui consiste à sauvegarder les intérêts matériels et moraux de cette communauté, confrontée à des officines télécommandées dont l'objectif est de saborder son unité et sa cohésion, voire même, à travers des revendications parfois légitimes et souvent fallacieuses, tenter un travail de sape vis-à-vis du pays lui-même. Ce n'est pas une nouveauté et, l'expérience aidant, il importe de saluer le dévouement et l'abnégation de nos diplomates qui travaillent dans un contexte beaucoup plus difficile qu'on ne le pense.