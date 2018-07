Un petit tour au musée Chadli Bendjedid

Passionnés par l'histoire de l'Algérie et de sa guerre de libération, un groupe de citoyens (professeurs d'université, enseignants, et cadres d'entreprise), s'est rendu au musée d'El Djeich baptisé au nom du défunt président de la République Chadli Bendjedid. «Une tournée qui nous a sincèrement fait du bien et nous conseillons aux Algériens de s'y rendre et de préférence avec leurs enfants», conseille ce groupe de citoyens émerveillés de voir des dizaines et des dizaines de statues de nos vaillants martyrs. Une manière d'immortaliser l'Histoire et de rappeler aux jeunes générations le sacrifice de leurs aînés pour qu'ils vivent en paix. Ils ont relevé cependant, l'absence de trois piliers de la révolution algérienne non représentés. Il s'agit de Mohamed Boudiaf, Abane Ramdane et Hocine Ait Ahmed. Ces glorieux combattants de la première heure ont fait un parcours historique riche, de guerre et de sacrifice. Pour cela, ces citoyens visiteurs du musée Chadli Bendjedid ont émis le voeu sincère et patriotique de réitérer cet appel qu'ils lancent aux consciences des responsables du musée en particulier, et à toutes les instances du pays, chargées de protéger l'héritage de notre passé et préserver la mémoire de nos glorieux chouhada, «de bien vouloir dresser des statues respectables et similaires à celles déjà existantes en signe d'hommage et de reconnaissance à ces monuments historiques de notre révolution».