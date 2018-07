"Trust Ijar", nouvelle formule pour les professionnels

Trust Bank Algeria innove et se lance dans le leasing islamique à travers son nouveau produit «Trust Ijar», un financement de biens, d'équipements destinés aux professionnels, tous secteurs confondus. Selon Maghreb Emergent qui a donné l'information, «Trust Ijar» est une opération commerciale et financière conclue en toute transparence entre le client et la banque, moyennant une marge bénéficiaire connue et convenue dès le départ. Grâce à cette nouvelle formule de financement islamique, Trust Bank Algeria (bailleur) achète pour le compte de son client (locataire) et met à sa disposition un bien pour une durée déterminée contre le paiement périodique d'un loyer. A l'issue de la période de location, il est offert au locataire la possibilité d'acquérir le bien financé par le paiement de la valeur résiduelle préalablement définie. «Trust IJAR» se décline en cinq sous-produits: Trust Ijar Médical (TIM), Trust Ijar Transport (TIT), Trust Ijar BTP (Tibtp), Trust Ijar Auto (TIA) et Trust Ijar Équipements (TIE)