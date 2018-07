Activité agricole féminine à Tizi Ouzou: à la recherche de la commercialisation

L'activité agricole féminine pratiquée dans la wilaya de Tizi Ouzou gagnerait à être développée par la commercialisation des produits issus de cette activité au niveau national, notamment lors des foires et manifestations destinées au terroir, a affirmé jeudi le directeur local des services agricoles (DSA). Intervenant à l'ouverture d'une journée «portes ouvertes» sur «La part de la femme rurale dans le développement de l'agriculture de montagne», organisée au Centre de loisirs scientifiques (CLS) par la DSA, en collaboration avec l'Association femmes rurales (Asfru), Makhlouf Laïb a observé que «la femme paysanne est très active dans le secteur agricole au niveau local». «Les produits issus de cette activité féminine rurale, créatrice de richesse et d'emplois, apportent une plus-value à l'économie», a-t-il souligné, indiquant que «les foires des produits du terroir organisées par la DSA à travers la wilaya, visent à rendre visibles leurs productions et à offrir à ces agricultrices un espace de vente».