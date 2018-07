De la pâtisserie algérienne au café Franco

La communauté algérienne de Toronto (Canada) est très active, notamment avec l'Association algérienne du Grand Toronto (Aagt) qui démarre en trombe. Cette association fait parler d'elle et à travers elle, de l'Algérie en organisant au café Franco, un spécial Algérie, qui avait lieu dans les locaux du Centre francophone de Toronto. La présentation animée par Souhila Benabadji, vice-présidente de l'organisme, a été très interactive. Histoire, gastronomie, culture, géographie, politique et langue-calligraphie: tous les sujets importants sur l'Algérie ont été abordés au café Franco. Pour l'occasion, une soixantaine de personnes étaient présentes pour découvrir les richesses algérienne. Les participants ont dégusté des pâtisseries algériennes. Puis, est venu le moment tant attendu de la dégustation du couscous. Il faut savoir, que le couscous n'est pas un plat arabe, mais berbère et est préparé différemment selon les régions. Pour couronner le tout, trois chanceux ont gagné des cadeaux par tirage au sort. Et les autres ont pris des feuilles de menthe fraîchement cueillies. Personne n'est parti les mains vides!