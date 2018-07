La mécanique automobile au féminin célébrée à Blida

Les femmes ne veulent plus être dépendantes des mécaniciens «hommes». Et pour cause, un concours pour la formation des mécaniciens de la gent féminine aura lieu mercredi 18 juillet à Blida, dans l'atelier HCI Seat, à Khezrouna, agent Sovac Algérie, à l'initiative de la Page mecaniciana. Une page qui encourage et invite les femmes conductrices à suivre des formations dans le domaine de la mécanique automobile. Le concours du 18 juillet, ouvert à toutes celles qui désirent s'initier aux métiers de l'automobile, sera supervisé par un mécanicien professionnel.