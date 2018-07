Portes ouvertes sur l'Ecole supérieure de l'administration militaire d'Oran

La manifestation «Portes ouvertes» sur l'Ecole supérieure de l'administration militaire (Esam) d'Oran, lancée jeudi, permet aux visiteurs de découvrir les différentes spécialités assurées par cet établissement relevant de la 2ème Région militaire. Le commandant de l'Esam, le général-major Hamid Meftah, dans l'allocution qu'il a prononcée, a estimé que cette manifestation est une opportunité pour mettre en exergue les missions dévolues à l'établissement qui forme des officiers de l'active et faire connaître les différentes spécialités qu'elle assure et les installations pédagogiques, sportives et culturelles dont elle dispose. Le même responsable a déclaré que ces «portes ouvertes» sont un prélude à l'opération d'inscription et d'incorporation au sein de l'école, devant être lancée dès la proclamation des résultats de l'examen du bac 2018. Cette opération se fera par le biais d'un site Internet qui «facilitera les inscriptions et assurera une égalité des chances aux candidats désirant rejoindre l'école», a-t-il ajouté.