Prise en charge des hadjis: le ministre de la Santé veille au grain

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hasbellaoui, a donné jeudi à Alger, des orientations à l'adresse des membres de la Mission médicale composée de 115 personnes qui accompagne les hadjis aux Lieux saints de l'Islam, en vue de veiller à leur confort. Supervisant en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed Aïssa, l'ouverture de la journée d'orientation au profit des membres de la Mission médicale qui accompagne les 36.000 hadjis algériens aux Lieux saints, le ministre de la Santé a recommandé de «veiller à la santé des hadjis et à leur bonne prise en charge aux Lieux saints, d'autant plus que 75% de cette catégorie dépassent l'âge de 60 ans». A cette occasion, le ministre a rappelé que «la mission n'est pas une mince affaire, d'autant plus qu'elle coïncide avec la saison d'été qui connaît des températures pouvant atteindre, en Arabie saoudite, les 54 degrés Celsius et que la majorité des hadjis est âgée de plus de 60 ans, dont certains souffrent de maladies chroniques, ce qui nécessite de redoubler d'efforts pour garantir une prise en charge sanitaire à la hauteur».