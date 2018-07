Raconte-Arts s'installera à Tiferdoud

Tiferdoud, un hameau situé à 1700 mètres d'altitude et qui a obtenu la palme du village le plus propre de Kabylie, s'apprête à accueillir la prochaine édition du festival Raconte-Ars du 19 au 26 juillet. Le comité d'organisation s'affaire à mettre au point les dispositions techniques et logistiques pour assurer le succès de cette manifestation culturelle où sont attendues des centaines d'artistes, écrivains et universitaires nationaux et étrangers. Tiferdoud sera durant toute une semaine un carrefour culturel où se conjugueront des sonorités musicales de différentes influences, gestes graphiques et envolées littéraires, le tout dans une ambiance conviviale.