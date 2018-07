Des vacances gâchées par la hausse de l'euro

Mauvaise nouvelle pour les vacanciers algériens. La flambée de l'euro sur le marché parallèle met à rude épreuve leur budget-vacances. Les tour-opérateurs sont formels: la dépréciation du dinar par rapport à l'euro entraîne des annulations ou des réajustements par rapport aux vacances de l'été 2017. Les clients qui sollicitent malgré tout les agences touristiques rognent sur la durée du séjour et la qualité des hôtels. En dépit des augmentations de coût des séjours en Tunisie, ce pays reste la destination-phare, mais les réservations sont en nette baisse, cet été, «L'impact de la flambée de l'euro est foudroyant. Les prix des séjours ont accusé un bond que les voyageurs ne comprennent pas toujours», dit-on dans les agences. Les Algériens avaient l'habitude de se ruer en masse vers la Tunisie. Mais les promotions dont ils bénéficiaient ne sont plus de mise à cause du retour en force des touristes européens. Britanniques, Russes et Français, rassurés par les conditions sécuritaires retrouvées, sont de retour non pas pour la haute saison, mais tout au long de l'année.