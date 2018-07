Durmaz, la tête de Turc des Suédois

Il n'a joué qu'un quart d'heure à la Coupe du monde, mais Jimmy Durmaz a eu le temps de devenir l'emblème de la Suède 2018, symbole à la fois antiraciste et du sens collectif de son équipe. C'est une des images marquantes, hors terrain, du Mondial russe: une barbe de pope en survêtement lisant sur son téléphone portable face à la presse un appel à cesser les attaques racistes contre lui et sa famille devant ses coéquipiers en ligne, qui l'applaudissent à la fin.

Sa «faute»? Avoir provoqué le coup franc ayant permis à l'Allemagne de battre les «Blagult» (Jaunes et Bleus) à la dernière seconde (2-1). Une défaite qui n'a pas empêché la Suède d'arriver en quarts de finale, contre l'Angleterre. Les réseaux sociaux étaient assaillis d'injures racistes contre Durmaz, né il y a 29 ans à Örebro, d'un père araméen turc et d'une mère araméenne libanaise, qui avaient émigré en Suède depuis la Turquie. Durmaz avait été traité de «blatte» (un terme péjoratif comparable à «métèque»), de «démon arabe», de «terroriste» ou de «taliban» sur les réseaux sociaux.