Le régisseur de l'APC de Mostaganem détourne 400 millions de centimes

Ce sont des sources bien informées qui ont révélé le scandale financier au niveau du service de la régie de la commune de Mostaganem. Une commission de l'Inspection générale des finances du ministère des Finances (IGF), en mission d'inspection et de contrôle à la commune de Mostaganem, présente sur les lieux depuis plusieurs semaines, a décelé un trou financier dans les écritures comptables, concernant le régisseur de la commune et le receveur communal. Selon les informations qui circulent depuis, une somme de près de 400 millions de centimes aurait été détournée par le régisseur de la commune. Un rapport de l'IGF a été adressé au maire pour déposer une plainte contre X. La peur, dit-on, hante déjà plusieurs élus et fonctionnaires de cette commune, qui redoutent de voir la même commission se mettre à fouiner dans les anciens dossiers.