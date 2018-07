Les "chawaya" envahissent les rues

Tout le monde l'aura remarqué. Dans plusieurs villes du pays, et pas des moindres, la profusion des «chawaya» atteint des sommets. Des artères principales sont ainsi envahies par ces gargotes se répandant sur les trottoirs, parfois éloignées de quelques mètres à peine. Les «artisans» vendent de la viande hachée, des merguez, des brochettes de viande, du foie, des escalopes et parfois des casse-croûtes de pois chiches à des prix attractifs. Ces activités qui poussent comme des champignons n'obéissent pas aux règles d'hygiène élémentaire, surtout en ces temps de canicule. Et les organismes de contrôle jouent aux abonnés absents, car ils ne contrôlent que les commerces ayant un registre du commerce. Pourtant, ces «chawaya», représentent une menace pour la santé, dès lors que la chaîne de froid n'est pas respectée et que les règles d'hygiène sont ignorées avec une viande à l'air libre, arrosée par les vapeurs d'essence et de gasoil des véhicules.