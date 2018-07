Une seule équipe des deux Corées pour l'Open de Daejeon

Les deux Corées formeront des équipes communes de tennis de table pour l'Open international de Daejeon en Corée du Sud la semaine prochaine, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les deux voisins uniront leurs forces dans les doubles masculins et féminins ainsi que les doubles mixtes au cours de ce tournoi annuel, organisé à 160 km au sud de Séoul, a précisé l'agence qui cite un responsable de l'Association coréenne de tennis de table. Des images de la télévision sud-coréenne ont montré hier des athlètes de Corée du Nord, et une délégation les accompagnant, arrivant à l'aéroport international Incheon de Séoul par un vol en provenance de Pékin. Huit athlètes femmes et huit hommes de Corée du Nord, dont Kim Song I, médaillée de bronze des simples femmes aux Jeux olympiques de Rio, formeront des équipes communes avec les joueurs de Corée du Sud, a précisé Yonhap.